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Несмотря на блэкауты, украинцы установили рекорд по покупке электромобилей

По итогам августа украинцы приобрели суммарно 9,4 тысячи легковых электромобилей, что является абсолютным историческим рекордом за всю историю отечественного авторынка.
Статистика приобретения электромобилей в Украине за август 2024 г. - Auto24

ФОТО: Фрипик|

Хотя электроэнергию часто выключают, украинцы находят, где зарядить электромобили

Станислав Бучацкий
logo3 сентября, 19:35
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Если сравнить итоги августа 2024 года с предыдущими периодами, рост к июлю составляет +35%, а к августу прошлого 2023 года аж +68,5%, анализируют в Институте исследований авторынка. Это действительно немалые значения, которых давненько не наблюдалось в этой части авторынка.

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Динамика рынка электромобилей, август-2023 - август-2024

Структура сегмента по итогам августа следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 58,3%, или 5499 шт. - пока в рамках одного месяца больше "электричек" не прибывало.

Второй по объемам подсегмент - внутренние перепродажи легковушек группы BEV, доля 28,9%, количество - 2724 шт.

Новые электроавто занимают лишь 12,8% в своей группе, а в количественном измерении это 1209 штук, и это снова рекорд!

Как изменились показатели по этим подсегментам?

  • Внутренние перепродажи: +24% M-M, +55% Y-Y
  • Импорт б/у: +44% M-M, +75% Y-Y
  • Импорт новых: +22% M-M, +74% Y-Y

(М-М - месяц по сравнению с предыдущим месяцем, Y-Y - по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года).

Довольно солидный набор “плюсов”. То есть, сегмент показывает рост, несмотря на все проблемы с доступностью электроэнергии. Но, теперь время вспомнить и о нюансах: наибольший скачок (в разрезе месяц к месяцу) состоялся именно для импортируемых электромобилей, и этому не могло не поспособствовать информационное поле, в котором обсуждалась вероятность введения 15% налога на первую регистрацию легковушек.

И этот налог задел бы также электромобили. Поэтому часть покупателей (не менее трети, если опираться на статистику импорта легковушек в целом, а также продаж новых легковых машин) под давлением упомянутых обстоятельств осуществила покупки раньше. А это значит, что они уже не будут осуществлены в сентябре или октябре. Впрочем, это в теории. Поживем-посмотрим.

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Однако именно для электромобилей есть еще один фактор: акцизы на топливо повысят его стоимость на АЗС. По предварительной оценке экспертов, бензин и дизтопливо могут подорожать на 2 грн/л, газовая смесь – на 5...6 грн/л. То есть, имеем еще одно обстоятельство, которое подталкивает автомобилистов переходить на более экономные электрические авто.

Третьим фактором, о котором нельзя не упомянуть, является существенное снижение средних рыночных цен на электромобили. Вот и приходится принимать решение в этих непростых условиях: экономные и сравнительно доступные, в то же время при длительном отсутствии электроэнергии способны перейти в категорию недвижимости.

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