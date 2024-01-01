Несмотря на блэкауты, украинцы установили рекорд по покупке электромобилей

Если сравнить итоги августа 2024 года с предыдущими периодами, рост к июлю составляет +35%, а к августу прошлого 2023 года аж +68,5%, анализируют в Институте исследований авторынка. Это действительно немалые значения, которых давненько не наблюдалось в этой части авторынка.

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Динамика рынка электромобилей, август-2023 - август-2024

Структура сегмента по итогам августа следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 58,3%, или 5499 шт. - пока в рамках одного месяца больше "электричек" не прибывало.

Второй по объемам подсегмент - внутренние перепродажи легковушек группы BEV, доля 28,9%, количество - 2724 шт.

Новые электроавто занимают лишь 12,8% в своей группе, а в количественном измерении это 1209 штук, и это снова рекорд!

Как изменились показатели по этим подсегментам?

Внутренние перепродажи: +24% M-M, +55% Y-Y

Импорт б/у: +44% M-M, +75% Y-Y

Импорт новых: +22% M-M, +74% Y-Y

(М-М - месяц по сравнению с предыдущим месяцем, Y-Y - по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года).

Довольно солидный набор “плюсов”. То есть, сегмент показывает рост, несмотря на все проблемы с доступностью электроэнергии. Но, теперь время вспомнить и о нюансах: наибольший скачок (в разрезе месяц к месяцу) состоялся именно для импортируемых электромобилей, и этому не могло не поспособствовать информационное поле, в котором обсуждалась вероятность введения 15% налога на первую регистрацию легковушек.

И этот налог задел бы также электромобили. Поэтому часть покупателей (не менее трети, если опираться на статистику импорта легковушек в целом, а также продаж новых легковых машин) под давлением упомянутых обстоятельств осуществила покупки раньше. А это значит, что они уже не будут осуществлены в сентябре или октябре. Впрочем, это в теории. Поживем-посмотрим.

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Однако именно для электромобилей есть еще один фактор: акцизы на топливо повысят его стоимость на АЗС. По предварительной оценке экспертов, бензин и дизтопливо могут подорожать на 2 грн/л, газовая смесь – на 5...6 грн/л. То есть, имеем еще одно обстоятельство, которое подталкивает автомобилистов переходить на более экономные электрические авто.

Третьим фактором, о котором нельзя не упомянуть, является существенное снижение средних рыночных цен на электромобили. Вот и приходится принимать решение в этих непростых условиях: экономные и сравнительно доступные, в то же время при длительном отсутствии электроэнергии способны перейти в категорию недвижимости.