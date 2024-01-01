Попри блекаути, українці встановили рекорд з купівлі електромобілів

Якщо порівняти підсумки серпня 2024 року з попередніми періодами, зростання до липня складає +35%, а до серпня минулого 2023 року аж +68,5%, аналізують в Інституті досліджень авторинку. Це справді чималі значення, яких давненько не спостерігалося у цій частині авторинку.

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Динаміка ринку електромобілів, серпень-2023 — серпень-2024

Структура сегмента за підсумками серпня наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 58,3%, або 5499 шт. — поки в рамках одного місяця більше «електричок» не прибувало.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі легковиків групи BEV, частка 28,9%, кількість — 2724 шт.

Нові електроавто займають лише 12,8% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 1209 штук, і це знову рекорд!

Як змінилися показники за цими підсегментами?

Внутрішні перепродажі: +24% M-M, +55% Y-Y

Імпорт вживаних: +44% M-M, +75% Y-Y

Імпорт нових: +22% M-M, +74% Y-Y

(М-М — місяць у порівнянні з попереднім місяцем, Y-Y — у порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року).

Доволі солідний набір «вагомих» плюсів. Тобто, сегмент показує зростання попри всі негаразди з доступністю електроенергії. Але, тепер час згадати і про нюанси: найбільший стрибок (у розрізі місяць до місяця) відбувся саме для імпортованих електромобілів, і цьому не могло не посприяти інформаційне поле, у якому жваво обговорювалася ймовірність запровадження 15% податку на першу реєстрацію легковиків.

І цей податок зачепив би також електромобілі. Тож частина покупців (не менше третини, якщо опиратися на статистику імпорту легковиків загалом, а також продажів нових легкових машин) під тиском згаданих обставин здійснила покупки раніше. А це значить, що вони вже не будуть здійснені у вересні чи жовтні. Втім, це в теорії. Поживемо-побачимо.

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Однак саме для електромобілів є ще один чинник: акцизи на пальне підвищать його вартість на АЗС. За попередньою оцінкою експертів, бензин та дизпальне можуть подорожчати на 2 грн/л, газова суміш – на 5...6 грн/л. Тобто, маємо ще одну обставину, яка підштовхує автомобілістів переходити на більш економні електричні авто.

Третім чинником, про який не можна не згадати, є істотне зниження середніх ринкових цін на електромобілі. От і доводиться приймати рішення в цих непростих умовах: економні та порівняно доступні, водночас за тривалої відсутності електроенергії здатні перейти в категорію нерухомості.