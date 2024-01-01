Українці створили найшвидший автомобіль в Європі на 98-му бензині: відео

Команда Adrenaline Drive показала найшвидший у Європі стрітовий 1400-сильний Nissan GT-R, головною особливістю якого є його двигун, що працює на звичайному 98-му бензині. Створили його два відомі українські гонщики. Ігор є майстром спорту України з драйг-рейсингу, переможцем чемпіонату PRO UDRS 2018 та срібним призером King of Europe 2012.

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Водночас Сергій є не менш титулованим пілотом, адже 5 разів ставав чемпіоном України з драг-рейсингу, є переможцем King of Europe 2012 та рекордсменом України у класі Street AWD. До того ж він також займається налаштуванням блоків управління гоночних авто.

Власник автомобіля, Ігор, поділився, що востаннє цей GT-R виїжджав з гаража ще до 24 лютого 2022 року, адже брав участь в чемпіонаті України з драг-рейсингу. Тоді автівка зазнала поломки – не витримав карданний вал.

Головною особливістю цього авто є не його шалена потужність в 1400 к.с., а той факт, що її вдалося досягти на звичайному 98-октановому бензині з заправки. Як зазначили гонщики, інші автомобілі в цьому класі або використовують спирт, або були повністю перероблені з нуля і є досить далекими від заводських моделей.

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Водночас цей Nissan GT-R R35 Matador використовує виключно заводські агрегати, які були посилені чи модифіковані. Наприклад, оригінальний двигун VR38DETT є одним з найкращих варіантів для тюнінгу, адже дозволяє досягнути неймовірного показника потужності простою заміною шатунів та поршнів.

Через це даний GT-R, фактично, є стрітовою машиною, яку можна використовувати як звичайний автомобіль, проте, яка також може подолати 402 метри за 8,8 секунди. Водночас розгін до 100 км/год, як і показник 100-200 км/год – становить близько 3 секунд.

Однак, власник авто поділився, що наразі досягти цих результатів буде важко. Збільшення об’єму двигуна з 3,8 до 4,1 літра зіграло з пілотами злий жарт – це рішення було помилковим, адже трансмісія автомобіля не витримує такого крутного моменту. Ігор додав, що команда незабаром переробить двигун й поверне його до минулих специфікацій, з якими GT-R і встановив рекорд у своєму класі.

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До слова, гальма автомобіля також були модифіковані – замість стандартних залізних гальмівних дисків були встановлені карбонові від Chevrolet Corvette. Однак це було зроблено здебільшого для зниження ваги, адже заводський автомобіль важить понад 1,8 тонни, що забагато для драг-рейсингу. З тієї ж причини було замінено капот, багажник та сидіння.

Окрім надпотужного Nissan, Ігор та Сергій є авторами та власникам драгстера класу ProMod під назвою «Характерник», який має потужність в 4000 кінських сил. Детальніше про цей проєкт читайте у нашому матеріалі.

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