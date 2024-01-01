Укр
Ру

Українці в цьому році витрачають більше грошей на нові автомобілі, ніж в минулому

За сім місяців 2024 року українці витратили на нові автомобілі 19% більше коштів, ніж за аналогічний період минулого року.
Витрати українців на нові автомобілі за 7 місяців 2024 року - Авто24

ФОТО: Freepik|

Половину коштів витратили на 5 марок-лідерів

Сергій Матусяк
logo26 серпня, 09:30
logo0
logo0 хв
РЕКЛАМА

Стало відомо, скільки коштів в цьому році українці витратили на придбання нових легкових автомобілів. Цю статистику оприлюднила асоціація Укравтопром. За їх підрахунками, з початку року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 67,4 млрд грн.

Також цікаво автомобілі ціною понад 10 млн доларів продовжують дорожчати

Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

  1. Найбільше грошей отримали дилери автомобілів марки TOYOTA – 10,4 млрд. грн.
  2. За новенькі BMW українці сплатили понад 8,6 млрд грн.
  3. На третьому місці VOLKSWAGEN – понад 4,9 млрд грн.
  4. Дилери MERCEDES-BENZ зібрали теж близько 4,9 млрд грн.
  5. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу RENAULT, за автомобілі цієї французької марки витратили 3,6 млрд. грн.

У першу десятку марок, на нові авто яких не скупились українці в цьому році, також потрапили: LEXUS, AUDI, LAND ROVER, SKODA, PORSCHE.

#Новини #Автобізнес #Фото