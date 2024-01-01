Українці в цьому році витрачають більше грошей на нові автомобілі, ніж в минулому

Стало відомо, скільки коштів в цьому році українці витратили на придбання нових легкових автомобілів. Цю статистику оприлюднила асоціація Укравтопром. За їх підрахунками, з початку року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 67,4 млрд грн.

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Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

Найбільше грошей отримали дилери автомобілів марки TOYOTA – 10,4 млрд. грн. За новенькі BMW українці сплатили понад 8,6 млрд грн. На третьому місці VOLKSWAGEN – понад 4,9 млрд грн. Дилери MERCEDES-BENZ зібрали теж близько 4,9 млрд грн. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу RENAULT, за автомобілі цієї французької марки витратили 3,6 млрд. грн.

У першу десятку марок, на нові авто яких не скупились українці в цьому році, також потрапили: LEXUS, AUDI, LAND ROVER, SKODA, PORSCHE.