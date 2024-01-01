Автомобілі що коштують більше 10 мільйонів доларів і продовжують дорожчати

Monterey Car Week живе в реальності, відмінній від решти автомобільного світу. Немає більше місця в світі, де продаж автомобіля за мільйон доларів вважався б «дешевим». Цього тижня в центральній Каліфорнії відбудеться кілька гучних аукціонів, і ми переглянули їх усі, щоб знайти найкращі з найкращих.

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Цього року сім потенційних автомобілів можуть досягти восьмизначної цифри. Це не дивно, що Ferrari домінує в списку, але найдорожчий аукціон Monterey може встановити нові рекорди. Після завершення торгів ціни можуть перевищити 20 мільйонів доларів. Це великі гроші навіть для таких авто.

Ось короткий огляд клубу вартістю 10 мільйонів доларів для Monterey Car Week 2024 на основі оцінок.



1997 Porsche 911 GT1 Rennversion

Оцінка: 8,5-10,5 мільйонів доларів

Цей барвистий 911 GT1 зазначений як один із дев’яти автомобілів описаний як «ніколи серйозно не пошкоджений і не розібраний». Він має гарну гоночну історію, яка включає Ле-Ман, і йому не бракує колориту завдяки гоночній лівреї Rohr.

1937 Bugatti Type 57SC Atalante

Оцінка $9-$11 мільйонів

За винятком глобального апокаліпсису, ці рідкісні Bugatti ніколи не стануть надзвичайно цінними. Він має рівно половину циліндрів нового Tourbillon із чудовою рядною вісімкою потужністю 200 кінських сил. Цей екземпляр зазначений як один із 17 із кузовом Atalante, який здобув першу перемогу в класі на минулорічному Pebble Beach Concours d'Elegance. Gooding & Company продасть автомобіль на аукціоні, який відбудеться 16 і 17 серпня.

1957 Ferrari 625 TRC Spider від Scaglietti

Оцінка: 9-11 мільйонів доларів

За даними RM Sotheby’s, який планує виставити автомобіль на аукціон 16 серпня, цей класичний Ferrari має велику історію перегонів. Спочатку він був оснащений 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, тепер він має 3,0-літровий V-12, хоча оригінальний мотор йде разом з машиною.

1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider

Оцінка: 15-17 мільйонів доларів

Перший з двох Ferrari California Spiders прибуває від Gooding & Company, і це, очевидно, краща угода з низькою оцінкою лише 15 мільйонів доларів. Згідно з описом аукціону, спочатку синій із заводу, він був перефарбований у червоний у 1968 році, пройшовши через кількох власників. Автомобіль буде продано 16 серпня.

1960 Ferrari 250 GT SWB California Spider

Оцінка: $16-18 млн

RM Sotheby's називає цей чорний Ferrari «найкращим і найважливішим 250 GT SWB California Spider». Він зазначений як перший побудований, і був представлений Ferrari на Женевському автосалоні 1960 року. Крім того, це, мабуть, перший раз, коли він виставляється на публічний продаж, тому хто знає, що це може принести, коли молоток впаде. Аукціон відбудеться 17 серпня.

1938 Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider

Оцінка: 16-20 мільйонів доларів

Чи стане цей чудовий Alfa Romeo найдорожчим автомобілем, проданим під час тижня автомобілів у Монтереї? Це один із п’яти існуючих, який оцінюється в 20 мільйонів доларів. Серед нагород у списку згадується довга, шанована історія володіння та попередня перемога в Пеббл-Біч. Він буде виставлений на аукціон через Gooding & Company 16 серпня.

1955 Ferrari 410 Sport Spider від Scaglietti

Оцінка: понад 15 мільйонів доларів

Цей дуже красивий Ferrari є символом у цій наддорогій лінійці. Відповідно до списку аукціону, це єдиний автомобіль, який не був повністю гоночним автомобілем і не був просто дорожнім автомобілем. Він став прототипом для 410 Sport Scuderia, і ним також керував гонщик на ім'я Керролл Шелбі. З такою історією ми можемо зрозуміти, чому вона не має верхньої межі в оцінці. Ми дізнаємось, чи він перевершить інші автомобілі в списку 17 серпня.