Автомобили, которые стоят более 10 миллионов долларов и продолжают дорожать

Monterey Car Week живет в реальности, отличной от остального автомобильного мира. Нет больше места в мире, где продажа автомобиля за миллион долларов считалась бы "дешевой". На этой неделе в центральной Калифорнии состоится несколько громких аукционов, и мы просмотрели их все, чтобы найти лучшие из лучших.

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В этом году семь потенциальных автомобилей могут достичь восьмизначной цифры. Это неудивительно, что Ferrari доминирует в списке, но самый дорогой аукцион Monterey может установить новые рекорды. После завершения торгов цены могут превысить 20 миллионов долларов. Это большие деньги даже для таких авто.

Вот краткий обзор клуба стоимостью 10 миллионов долларов для Monterey Car Week 2024 на основе оценок.



1997 Porsche 911 GT1 Rennversion

Оценка: 8,5-10,5 миллионов долларов

Этот красочный 911 GT1 указан как один из девяти автомобилей описан как "никогда серьезно не поврежденный и не разобранный". Он имеет хорошую гоночную историю, которая включает Ле-Ман, и ему хватает колорита благодаря гоночной ливрее Rohr.

1937 Bugatti Type 57SC Atalante 1937 года

Оценка $9-$11 миллионов

За исключением глобального апокалипсиса, эти редкие Bugatti никогда не станут чрезвычайно ценными. Он имеет ровно половину цилиндров нового Tourbillon с великолепной рядной восьмеркой мощностью 200 лошадиных сил. Этот экземпляр указан как один из 17 с кузовом Atalante, который одержал первую победу в классе на прошлогоднем Pebble Beach Concours d'Elegance. Gooding & Company продаст автомобиль на аукционе, который состоится 16 и 17 августа.

1957 Ferrari 625 TRC Spider от Scaglietti

Оценка: 9-11 миллионов долларов

По данным RM Sotheby's, который планирует выставить автомобиль на аукцион 16 августа, этот классический Ferrari имеет большую историю гонок. Изначально он был оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, теперь он имеет 3,0-литровый V-12, хотя оригинальный мотор идет вместе с машиной.

1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 года

Оценка: 15-17 миллионов долларовв

Первый из двух Ferrari California Spiders прибывает от Gooding & Company, и это, очевидно, лучшая сделка с низкой оценкой всего 15 миллионов долларов. Согласно описанию аукциона, первоначально синий с завода, он был перекрашен в красный в 1968 году, пройдя через несколько владельцев. Автомобиль будет продан 16 августа.

1960 Ferrari 250 GT SWB California Spider 1960 Ferrari 250 GT SWB California Spider

Оценка: $16-18 млн

RM Sotheby's называет этот черный Ferrari "лучшим и самым важным 250 GT SWB California Spider". Он указан как первый построенный, и был представлен Ferrari на Женевском автосалоне 1960 года. Кроме того, это, видимо, первый раз, когда он выставляется на публичную продажу, поэтому кто знает, что это может принести, когда молоток упадет. Аукцион состоится 17 августа.

1938 Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider

Оценка: 16-20 миллионов долларов

Станет ли этот замечательный Alfa Romeo самым дорогим автомобилем, проданным во время недели автомобилей в Монтерее? Это один из пяти существующих, который оценивается в 20 миллионов долларов. Среди наград в списке упоминается длинная, уважаемая история владения и предыдущая победа в Пеббл-Бич. Он будет выставлен на аукцион через Gooding & Company 16 августа.

1955 Ferrari 410 Sport Spider от Scaglietti 1955 года

Оценка: более 15 миллионов долларов

Этот очень красивый Ferrari является символом в этой сверхдорогой линейке. Согласно списку аукциона, это единственный автомобиль, который не был полностью гоночным автомобилем и не был просто дорожным автомобилем. Он стал прототипом для 410 Sport Scuderia, и им также управлял гонщик по имени Кэрролл Шелби. С такой историей мы можем понять, почему она не имеет верхней границы в оценке. Мы узнаем, превзойдет ли он другие автомобили в списке 17 августа.