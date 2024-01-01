Пятилетняя Toyota Corolla подорожала до 3,4 тысячи долларов

На страховых аукционах в США можно сторговать автомобиль за любую цену, ведь конечная стоимость лота зависит от десятков факторов. Однако огромные объемы торгов (тысячи автомобилей в день) позволяют сформировать статистику цен на наиболее популярные модели. Например, ее ведет популярный ресурс AutoAstat.

Согласно аналитике AutoAstat, на аукционах IAAI и Copart средняя цена Toyota Corolla модельных годов 2014 – 2019 сейчас составляет 3450 долларов. Это не самая низкая стоимость этого седана, ведь еще зимой ее можно было приобрести примерно за 3300 долларов США.

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Конечно, выкуп авто на аукционе – это только половина дела. Каждая торговая площадка берет комиссию, после выигрыша авто надо отвезти в порт и доставить в Клайпеду, а уже оттуда – в Украину.

Кроме того, нужно оплатить все таможенные платежи – пошлина, акциз, НДС, сбор в Пенсионный фонд, за сертификацию и тому подобное. Таким образом, получается, что такое авто в Украине оказывается втрое дороже. Нужно также учитывать, что на страховых аукционах продаются поврежденные авто, поэтому его нужно ремонтировать.

Toyota впервые выпустила одиннадцатое поколение Corolla в Японии в 2012 году, а через год вывела на другие рынки. Версия для США несколько отличалась от остальных Corolla, которые продавались в других частях мира.

Для американских клиентов Corolla E170 имела широкую решетку радиатора в нижнем бампере, окруженную хромированной отделкой. Внутри, благодаря колесной в 2,7 м, было достаточно места для ног. Впрочем, довольно высокий центральный тоннель все еще мешал.

Под капотом в американской версии устанавливали 1,8-литровый бензиновый двигатель в паре с шестиступенчатой механической, четырехступенчатой автоматической коробкой или с CVT.