П'ятирічна Toyota Corolla подорожчала до 3,4 тисячі доларів

На страхових аукціонах у США можна вторгувати автомобіль за будь-яку ціну, адже кінцева вартість лота залежиться від десятків факторів. Однак величезні обсяги торгів (тисячі автомобілів на день) дозволяють сформувати статистику цін на найбільш популярні моделі. Наприклад, її веде популярний ресурс AutoAstat.

Згідно з аналітикою AutoAstat, на аукціонах IAAI та Copart середня ціна Toyota Corolla модельних років 2014 – 2019 зараз становить 3450 доларів. Це не найнижча вартість цього седану, адже ще взимку її можна було придбати приблизно за 3300 доларів США.

Також цікаво свіжі Mazda CX-5 продаються за $5700

Звичайно, викуп авто на аукціоні – це лише половина справи. Кожен торговий майданчик бере комісію, після виграшу авто треба відвезти у порт та доставити у Клайпеду, а вже звідти – в Україну.

Окрім того, потрібно сплатити всі митні платежі – мито, акциз, ПДВ, збір у Пенсійний фонд, за сертифікацію тощо. Таким чином, виходить, що таке авто в Україні виявляється втричі дорожчим. Потрібно також зважати, що на страхових аукціонах продаються пошкоджені авто, тому його потрібно ремонтувати.

Toyota вперше випустила одинадцяте покоління Corolla в Японії у 2012 році, а через рік вивела на інші ринки. Версія для США дещо відрізнялася від решти Corolla, які продавались в інших частинах світу.

Для американських клієнтів Corolla E170 мала широку решітку радіатора в нижньому бампері, оточену хромованою обробкою. Всередині, завдяки колісній у 2,7 м, було достатньо місця для ніг. Втім, досить високий центральний тунель все ще заважав.

Під капотом в американській версії встановлювали 1,8-літровий бензиновий двигун в парі з шестиступінчастою механічною, чотириступінчастою автоматичною коробкою або з CVT.