Украинцы в этом году тратят больше денег на новые автомобили, чем в прошлом

Стало известно, сколько средств в этом году украинцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей. Эту статистику обнародовала ассоциация Укравтопром. По их подсчетам, с начала года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 67,4 млрд грн.

Также интересно автомобили ценой более 10 млн долларов продолжают дорожать

Около половины этой суммы было потрачено на автомобили всего пяти марок.

Больше всего денег получили дилеры автомобилей марки TOYOTA – 10,4 млрд. грн. За новенькие BMW украинцы заплатили более 8,6 млрд грн. На третьем месте VOLKSWAGEN – более 4,9 млрд грн. Дилеры MERCEDES-BENZ собрали тоже около 4,9 млрд грн. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга RENAULT, за автомобили этой французской марки потратили 3,6 млрд. грн.

В первую десятку марок, на новые авто которых не скупились украинцы в этом году, также попали: LEXUS, AUDI, LAND ROVER, SKODA, PORSCHE.