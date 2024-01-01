Какие авто из Китая выбирают украинцы: рейтинг

В течение прошлого месяца украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 61% больше, по сравнению с августом 2023 года.

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Из этого количества: новых – 1336 ед. (+88%); подержанных – 371 ед. (+6%) ед. Автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 78%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus - 179 ед.; Honda M-NV - 169 ед.; Volkswagen ID.4 - 147 ед.; Zeekr 001 - 107 ед.; Nissan Ariya - 83 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: