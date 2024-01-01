Какие авто из Китая выбирают украинцы: рейтинг

ФОТО: УкрАвтопром|
BYD Song Plus
Посилання скопійовано!
16 сентября, 12:40
0
0 мин
В течение прошлого месяца украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 61% больше, по сравнению с августом 2023 года.
Читайте также: Китайский электромобиль впервые стал лидером продаж в Украине
Из этого количества: новых – 1336 ед. (+88%); подержанных – 371 ед. (+6%) ед. Автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 78%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus - 179 ед.;
- Honda M-NV - 169 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 147 ед.;
- Zeekr 001 - 107 ед.;
- Nissan Ariya - 83 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen ID.4 - 51 ед.;
- Chery EQ1 - 34 ед.;
- Zeekr 001 - 29 ед.;
- Honda M-NV - 26 ед.;
- Nissan Ariya - 23 ед.