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Какие авто из Китая выбирают украинцы: рейтинг

Импорт электромобилей из Китая быстро растет. На территорию Украины везут как новые так и подержанные электрички.
Какие авто из Китая выбирают украинцы: рейтинг

ФОТО: УкрАвтопром|

BYD Song Plus

Евгений Гудущан
logo16 сентября, 12:40
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 61% больше, по сравнению с августом 2023 года.

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Из этого количества: новых – 1336 ед. (+88%); подержанных – 371 ед. (+6%) ед. Автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 78%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Song Plus - 179 ед.;
  2. Honda M-NV - 169 ед.;
  3. Volkswagen ID.4 - 147 ед.;
  4. Zeekr 001 - 107 ед.;
  5. Nissan Ariya - 83 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. Volkswagen ID.4 - 51 ед.;
  2. Chery EQ1 - 34 ед.;
  3. Zeekr 001 - 29 ед.;
  4. Honda M-NV - 26 ед.;
  5. Nissan Ariya - 23 ед.
#Aвтобизнес #Новости