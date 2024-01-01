Які авто з Китаю обирають українці: рейтинг

ФОТО: УкрАвтопром|
BYD Song Plus
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16 вересня, 12:40
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Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року.
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З цієї кількості: нових – 1336 од. (+88%); вживаних – 371 од. (+6%) од. Автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 179 од.;
- Honda M-NV - 169 од.;
- Volkswagen ID.4 - 147 од.;
- Zeekr 001 - 107 од.;
- Nissan Ariya - 83 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 - 51 од.;
- Chery EQ1 - 34 од.;
- Zeekr 001 - 29 од.;
- Honda M-NV - 26 од.;
- Nissan Ariya - 23 од.