Які авто з Китаю обирають українці: рейтинг

Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року.

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З цієї кількості: нових – 1336 од. (+88%); вживаних – 371 од. (+6%) од. Автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 179 од.; Honda M-NV - 169 од.; Volkswagen ID.4 - 147 од.; Zeekr 001 - 107 од.; Nissan Ariya - 83 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: