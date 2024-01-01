Китайський електромобіль вперше став лідером продажів в Україні

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BYD Song Plus
У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром. Це на 68% більше, ніж у серпні минулого року.
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Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік склала 18%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 6302 од. (нових – 1159 од., уживаних – 5143 од.). Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus - 174 од.;
- Honda M-NV - 169 од.;
- Volkswagen ID.4 - 147 од.;
- Zeekr 001 - 107 од.;
- Nissan Ariya - 83 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 658 од.;
- Tesla Model Y - 588 од.;
- Tesla Model 3 - 561 од.;
- Hyundai Kona - 308 од.;
- Volkswagen е-Golf - 289 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.