Китайський електромобіль вперше став лідером продажів в Україні

У серпні український автопарк поповнили 6445 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром. Це на 68% більше, ніж у серпні минулого року.

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Частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік склала 18%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 6302 од. (нових – 1159 од., уживаних – 5143 од.). Серед 143 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus - 174 од.; Honda M-NV - 169 од.; Volkswagen ID.4 - 147 од.; Zeekr 001 - 107 од.; Nissan Ariya - 83 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 658 од.; Tesla Model Y - 588 од.; Tesla Model 3 - 561 од.; Hyundai Kona - 308 од.; Volkswagen е-Golf - 289 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.