Китайский электромобиль вышел на первое место по продажам в Украине

В августе украинский автопарк пополнили 6445 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. Это на 68% больше, чем в августе прошлого года.

Читайте также: Новый китайский электромобиль получил более 10 тысяч заказов за сутки

Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году составила 18%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 6302 ед. (новых – 1159 ед., подержанных – 5143 ед.). Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

BYD Song Plus - 174 ед.; Honda M-NV - 169 ед.; Volkswagen ID.4 - 147 ед.; Zeekr 001 - 107 ед.; Nissan Ariya - 83 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf - 658 ед.; Tesla Model Y - 588 ед.; Tesla Model 3 - 561 ед.; Hyundai Kona - 308 ед.; Volkswagen е-Golf - 289 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% бывшие в употреблении.