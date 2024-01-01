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Китайский электромобиль вышел на первое место по продажам в Украине

Китайский BYD Song Plus впервые возглавил рейтинг продаж новых электромобилей в Украине.
Китайский электромобиль стал лидером продаж в Украине - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

BYD Song Plus

Евгений Гудущан
logo10 сентября, 11:20
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В августе украинский автопарк пополнили 6445 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. Это на 68% больше, чем в августе прошлого года.

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Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году составила 18%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 6302 ед. (новых – 1159 ед., подержанных – 5143 ед.). Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. BYD Song Plus - 174 ед.;
  2. Honda M-NV - 169 ед.;
  3. Volkswagen ID.4 - 147 ед.;
  4. Zeekr 001 - 107 ед.;
  5. Nissan Ariya - 83 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Nissan Leaf - 658 ед.;
  2. Tesla Model Y - 588 ед.;
  3. Tesla Model 3 - 561 ед.;
  4. Hyundai Kona - 308 ед.;
  5. Volkswagen е-Golf - 289 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% бывшие в употреблении.

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