Китайский электромобиль вышел на первое место по продажам в Украине

ФОТО: УкрАвтопром|
BYD Song Plus
В августе украинский автопарк пополнили 6445 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром. Это на 68% больше, чем в августе прошлого года.
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Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году составила 18%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 6302 ед. (новых – 1159 ед., подержанных – 5143 ед.). Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- BYD Song Plus - 174 ед.;
- Honda M-NV - 169 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 147 ед.;
- Zeekr 001 - 107 ед.;
- Nissan Ariya - 83 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf - 658 ед.;
- Tesla Model Y - 588 ед.;
- Tesla Model 3 - 561 ед.;
- Hyundai Kona - 308 ед.;
- Volkswagen е-Golf - 289 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% бывшие в употреблении.