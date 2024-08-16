Как сообщает CnEVPost, стоимость новинки в Китае начинается от 215 800 юаней (30 120 долларов США). Недавно компания объявила о старте приема предварительных заказов на Z10. Официальный запуск продаж электромобиля запланирован на 5 сентября.

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Сообщается, что клиенты, которые оплатят 1000 юаней, чтобы забронировать модель до ее официального запуска, получат преимущества на сумму до 28 000 юаней. Седан имеет габаритные размеры в 5028 мм, 1966 мм и 1468 мм в длину, ширину и высоту соответственно.

Колесная база составляет 3005 мм. Автомобиль будет предлагаться в пяти вариантах, включая три, построены на платформе 400 В, и два на платформе 800 В, чтобы удовлетворить потребности большинства клиентов.

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В то же время полноприводная модель, которая способна достичь первой сотни всего за 3,5 секунды, доступна только в одной версии. Все остальные варианты - модели с одним двигателем на задней оси. Седан будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов, емкостью 75 кВт-ч и 95 кВт-ч, с запасом хода CLTC в 602 км, 766 км, 806 км и 702 км соответственно.