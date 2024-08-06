15-летний парень угнал автобус и поехал по маршруту, подбирая пассажиров

Парень выдавал себя за стажера автобусной компании и сопровождал водителя автобуса в его маршруте по городу. Об этом сообщает mobiliteit.nl.

После того, как водитель вышел с ним из автобуса, парень воспользовался моментом, быстро вернулся в салон, сел за руль и... поехал как водитель.

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По дороге новоиспеченный водитель делал остановки, подбирал пассажиров, которые ничего плохого не заподозрили. По свидетельству полиции, автобус нормально шел по маршруту.

Настоящие водители автобуса заметили кражу и сообщили полиции, которая быстро нашла автобус и прекратила поездку. Во время рейса с псевдо-водителем пассажиры не пострадали, но автобус получил некоторые повреждения краски.

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Как выяснилось, автобусом управлял 15-летний мальчик-аутист. Его полиция передала вызванному отцу.

По словам следователей, парень в ходе общения не скрывал, что хотел "почувствовать свой энтузиазм в отношении транспортных средств и технологий".

О мерах воздействия на подростка-водителя, как и о штрафных санкциях к родителям, ничего не сообщается