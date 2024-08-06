15-річний хлопець викрав автобус і поїхав маршрутом, підбираючи пасажирів

Хлопець видавав себе за стажиста автобусної компанії та супроводжував водія автобуса в його маршруті містом. Про це повідомляє mobiliteit.nl.

Після того, як водій вийшов з ним з автобуса, хлопець скористався моментом, хутко повернувся в салон, сів за кермо і… поїхав як водій.

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По дорозі новоспечений водій робив зупинки, підбирав пасажирів, котрі нічого поганого не запідозрили. За свідченням поліції, автобус доладно йшов маршрутом.

Справжні водії автобуса помітили крадіжку та сповістили поліцію, яка швидко знайшла автобус і припинила поїздку. Під час рейсу з псевдо-водієм пасажири не постраждали, але автобус отримав деякі пошкодження фарби.

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Як з’ясувалося, автобусом керував 15-річний хлопчик-аутист. Його поліція передала викликаному батькові.

За словами слідчих, хлопчина у ході спілкування не приховував, що хотів "відчути свій ентузіазм щодо транспортних засобів і технологій".

Про заходи впливу на підлітка-водія, як і про штрафні санкції до батьків, нічого не повідомляється