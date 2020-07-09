Збував свій товар зловмисник на сайті eBay.

Працівник залізничної станції Джейсон Гіббс протягом трьох років “полегшував” комплектацію новеньких машин Ford, FCA та GM, які відправлялись по всій країні з його депо. Покупці отримували свої автомобілі лише з одним з двох ключів, що мали бути в комплекті.

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Починаючи з грудня 2017 року, різні транспортні засоби почали прибувати до дилерів з одним ключем, замість двох. Поліція встановила, що усі вони були відправлені зі станції у Нью-Бостоні, штат Мічиган.

Пізніше з’ясувалось, що за усі зникнення відповідальний працівник фірми Auto Warehousing Co, 41-річний Джейсон Гіббс. Викрадені ключі він продавав на eBay і заробив на них, за данними поліції, більше 60 тисяч доларів.

Саме джерело збуту і вивело копів на зловмисника, що ховався під ніком i_live_12volts. Була здійснена покупка трьох ключів від Ford F-150, а отримавши їх, було встановлено місце відправлення – Нью-Бостон. Щоправда обліковий запис на eBay був зареєстрований на Керрі Рейна – друга Гіббса, а гроші перераховувались на рахунок PayPal під назвою scarpone21 – тим же, що Гіббс використовує для свого акаунту в Instagram Гіббса. Крім того, було виявлено, що оплата за поштовий пакунок для ключів була здійснена дебетовою карткою на ім'я Гіббса.

Невдовзі влада обшукала його будинок і опитала його. Стверджується, що в період з 15 грудня 2017 року по 16 травня 2018 року він продав 1514 брелоків. Цікаво, що більшість ключів придбав один користувач із Каліфорнії, який сам перепродує їх на eBay за цінами від 69 до 160 доларів.

Гіббсу було пред'явлено звинувачення у федеральному суді в Детройті за крадіжку товарів з поштових відправлень.

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