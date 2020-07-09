Сбывал свой товар злоумышленник на eBay.

Работник железнодорожной станции Джейсон Гиббс в течение трех лет "облегчал" комплектацию новеньких машин Ford, FCA и GM, которые отправлялись по всей стране из его депо. Покупатели получали свои автомобили только с одним из двух ключей, которые должны были быть в комплекте.

Также интересно: Если рэпер Канье Уэст станет президентом США, Илон Маск будет руководить государственной космической программой

Начиная с декабря 2017 года, различные транспортные средства начали прибывать к дилерам с одним ключом, вместо двух. Полиция установила, что все они были отправлены со станции в Нью-Бостоне, штат Мичиган.

Позже выяснилось, что за все исчезновения ответственен работник фирмы Auto Warehousing Co, 41-летний Джейсон Гиббс. Похищенные ключи он продавал на eBay и заработал на них, по данным полиции, более 60 тысяч долларов.

Сам источник сбыта и вывел копов на злоумышленника, скрывавшегося под ником i_live_12volts. Была осуществлена ​​покупка трех ключей от Ford F-150, а получив их, было установлено место отправления – Нью-Бостон. Правда учетная запись на eBay была зарегистрирована на Керри Рейна – друга Гиббса, а деньги перечислялись на счет PayPal под названием scarpone21 – тот же, что Гиббс использует для своего аккаунта в Instagram. Кроме того, было обнаружено, что оплата за почтовый пакет для ключей была осуществлена ​​дебетовой картой на имя Гиббса.

Вскоре власть обыскала его дом и опросила его. Утверждается, что в период с 15 декабря 2017 года по 16 мая 2018 года он продал 1514 брелоков. Интересно, что большинство ключей приобрел один пользователь из Калифорнии, который сам перепродает их на eBay по ценам от 69 до 160 долларов.

Гиббсу было предъявлено обвинение в федеральном суде в Детройте за кражу товаров из почтовых отправлений.

Смотрите также: Закарпатье продают монстр-трак ГАЗ за 25 тысяч евро