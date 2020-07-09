4 июля, в День независимости США, известный музыкальный исполнитель и продюсер Kanye West объявил, что выдвигает свою кандидатуру на следующие выборы президента страны. Основатель "Теслы" стал одним из первых, кто формально выразил ему поддержку.

Канье и Илон дружат уже много лет и, вероятно, делились планами на политическую карьеру. В интервью Forbes Канье заявил, что с Маском у него была давняя договоренность.

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“Мы говорили об этом годами. Я предложил ему быть руководителем нашей космической программы”, – сказал Уэст. 43-летний рэпер пока не имеет собственного агитационного аппарата и полагается лишь на поддержку своей жены Ким Кардашьян и Илона Маска, хотя и это уже не мало.

В том же интервью Канье говорит, что его предвыборным лозунгом будет “ТАК. ДА. ТАК”, потому что Канье любит надписи из больших букв. Потенциальному электорату Канье объявил, что будет баллотироваться как республиканец, если Трамп откажется от гонки и как независимый кандидат от Birthday Party (“партия дня рождения” и также “вечеринка на день рождения”), если Трамп этого не сделает. В случае проигрыша на выборах, Канье собирается повторить попытку в 2024 году и не остановится, пока не станет президентом.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Что касается конкретных планов на президентство, то Канье заявил следующее: “Когда я стану президентом, всем будет весело. Давайте уже прекратим все эти разговоры о расизме, выделим всем желающим по 40 акров земли и мула, чтобы ее обрабатывать, такой план”.

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