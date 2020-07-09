4 липня, у День незалежності США, відомий музичний виконавець і продюсер Kanye West оголосив, що висуває свою кандидитуру на наступні вибори президента країни. Засновник "Тесли" став одним з перших, хто формально висловив йому підтримку.

Каньє та Елон товаришують вже багато років і, певно, ділились планами на політичну кар’єру. У інтерв’ю Forbes Каньє заявив, що із Маском у нього була давня домовленість.

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“Ми говорили про це роками. Я запропонував йому бути керівником нашої космічної програми”, – сказав Уест. 43-річний репер наразі не має власного агітаційного апарату і покладається лише на підтримку своєї дружини Кім Кардаш’ян та Ілона Маска, хоча і це вже не мало.

У тому ж інтерв'ю Каньє каже, що його передвиборчим гаслом буде “ТАК. ТАК. ТАК”, тому що Каньє любить написи з великих літер. Потенційному електорату Каньє оголосив, що буде балотуватися як республіканець, якщо Трамп відмовиться від гонки і як незалежний кандидат від Birthday Party (“партія дня народження” і також “вечірка на день народження”), якщо Трамп цього не зробить. У разі програшу на виборах, Каньє збирається повторити спробу в 2024 році і не зупиниться, поки не стане президентом.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020



Що стосується конкретних планів на президентство, то Каньє заявив наступне: “Коли я стану президентом, усім буде весело. Давайте вже припинимо усі ці розмови про расизм, виділимо усім охочим по 40 акрів землі та по мулу, щоб її обробляти, такий план”.

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