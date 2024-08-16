Новий китайський електромобіль отримав понад 10 тисяч замовлень за одну добу

Як повідомляє CnEVPost, вартість новинки в Китаї починається від 215 800 юанів (30 120 доларів США). Нещодавно компанія оголосила про старт приймання попередніх замовлень на Z10. Офіційний запуск продажів електромобіля запланований на 5 вересня.

Читайте також: Які нові китайські авто з'явились в Україні у цьому році

Повідомляється, що клієнти, які сплатять 1000 юанів, аби забронювати модель до її офіційного запуску, отримають переваги на суму до 28 000 юанів. Седан має габаритні розміри у 5028 мм, 1966 мм та 1468 мм у довжину, ширину та висоту відповідно.

Колісна база становить 3005 мм. Автомобіль буде пропонуватися в п’яти варіантах, включаючи три, побудовані на платформі 400 В, і два на платформі 800 В, аби задовольнити потреби більшості клієнтів.

Також цікаво: 15-річний хлопець вкрав автобус і поїхав маршрутом, підбираючи пасажирів

Водночас повнопривідна модель, яка здатна досягнути першої сотні всього за 3,5 секунди, доступна лише в одній версії. Усі інші варіанти — моделі з одним двигуном на задній осі. Седан буде доступний з двома варіантами акумуляторів, ємністю 75 кВт-год і 95 кВт-год, з запасом ходу CLTC в 602 км, 766 км, 806 км і 702 км відповідно.