Як "Горбатий" ЗАЗ переганяє Tesla PLAID: відео

Як розповів для YouTube-каналу «KIEVRACER» власник даного автомобіля Дмитро, його головною ціллю було створити «Запорожець», швидший за Tesla. Власник зазначив, що автомобіль у нього вже 9 років.

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Спершу ціллю проєкту була звичайна переробка «горбатого» на електротягу. До слова, на той момент електромобілі не мали масового поширення, тож автомобіль Дмитра був унікальним вже на той момент. Автор автівки додав, що в минулому вона використовувалась кожного дня і її кузов був придбаний за $200.

Після появи в сім’ї ще одного електромобіля Дмитро вирішив модифікувати «горбатого», аби зробити його швидшим. Спершу він мав конкурувати з Model S P100D, а згодом і з Model S PLAID. Результат виявився вдалим.

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Цікаво, що автомобіль має лише задній привід. Хоча, судячи з кадрів старту, додатковий привід передніх коліс не мав би сенсу, адже від величезного крутного моменту на задній осі ненавантажена передня вісь буквально підіймається в повітря.

В технічному плані цей ЗАЗ-965 мав декілька варіантів трансмісії. Спершу автор встановив в нього електромотор, зібраний власноруч, потім модифікований агрегат від Nissan Leaf, що працював з оригінальною КПП, а потім – з рідним редуктором від Nissan.

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Фінальна версія проєкту має два спарених агрегати, що працюють з одним редуктором та кастомними осями, а також двома інверторами. Заряджається автомобіль через роз’єм Type 1. Батарея здатна прийняти заряд до 9 кВт-год.

Підвіска моделі лишилась стандартною, за винятком ступиць, які були замінені, аби встановити кращі гальма та більші колеса. Салон був виконаний з нуля. Дмитро зазначив, що максимальна швидкість автівки становить 130 км/год. Аби порівняти швидкість «Запорожця», команда «KIEVRACER» влаштувала драг-заїзд.

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Суперниками «горбатого» були BMW M340i потужністю 800 кінських сил та дві моделі PLAID від Tesla: Model X та Model S. Результат виявився очікуваним – ЗАЗ був найшвидшим. Загалом, проєкт Дмитра є унікальним і незвичним, тому не дивно, що він привертає десятки поглядів перехожих навіть коли просто стоїть на місці.