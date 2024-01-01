Стало відомо, яка кількість Tesla Cybertruck існує у світі

Цікаво, що електропікап перебуває на конвеєрі вже рік, але Tesla досі не навела офіційних даних про кількість виготовлених Cybertruck. Нещодавно компанія оприлюднила результати продажів за третій квартал.

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Американський автовиробник є однією з найбільш непрозорих компаній, адже розкриває лише загальну кількість реалізованих автівок, тобто об’єднує всі окремі показники власних моделей (Model 3, Model Y, Model S, Model X, Cybertruck і Tesla Semi). Однак, коли йдеться про Cybertruck, ми мали змогу відстежувати кількість виготовлених автівок завдяки серії з чотирьох відкликань.

Останнє з них було наприкінці червня й воно показало, що на той момент Tesla поставила близько 11 000 Cybertruck. Нещодавно Tesla оголосила про нове відкликання Cybertruck через проблему з камерою заднього виду. У повідомленні йдеться, що в деяких випадках камера вимикається сама собою.

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Виправлення проблеми досить просте й полягає в простому оновленні програмного забезпечення. Повідомляється, що проблема стосується усіх електромобілів вироблених між 13 листопада 2023 року та 14 вересня 2024 року. Tesla каже, що загалом постраждало 27 185 автомобілів.