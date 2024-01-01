Стало відомо, яка кількість Tesla Cybertruck існує у світі

ФОТО: Tesla |
Tesla Cybertruck
Цікаво, що електропікап перебуває на конвеєрі вже рік, але Tesla досі не навела офіційних даних про кількість виготовлених Cybertruck. Нещодавно компанія оприлюднила результати продажів за третій квартал.
Читайте також: Що відомо про бюджетну Tesla Model 2
Американський автовиробник є однією з найбільш непрозорих компаній, адже розкриває лише загальну кількість реалізованих автівок, тобто об’єднує всі окремі показники власних моделей (Model 3, Model Y, Model S, Model X, Cybertruck і Tesla Semi). Однак, коли йдеться про Cybertruck, ми мали змогу відстежувати кількість виготовлених автівок завдяки серії з чотирьох відкликань.
Останнє з них було наприкінці червня й воно показало, що на той момент Tesla поставила близько 11 000 Cybertruck. Нещодавно Tesla оголосила про нове відкликання Cybertruck через проблему з камерою заднього виду. У повідомленні йдеться, що в деяких випадках камера вимикається сама собою.
Також цікаво: Як "Горбатий" ЗАЗ переганяє Tesla PLAID: відео
Виправлення проблеми досить просте й полягає в простому оновленні програмного забезпечення. Повідомляється, що проблема стосується усіх електромобілів вироблених між 13 листопада 2023 року та 14 вересня 2024 року. Tesla каже, що загалом постраждало 27 185 автомобілів.