Стало известно, какое количество Tesla Cybertruck существует в мире

Интересно, что электропикап находится на конвейере уже год, но Tesla до сих пор не привела официальных данных о количестве изготовленных Cybertruck. Недавно компания обнародовала результаты продаж за третий квартал.

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Американский автопроизводитель является одной из самых непрозрачных компаний, ведь раскрывает только общее количество реализованных автомобилей, то есть объединяет все отдельные показатели собственных моделей (Model 3, Model Y, Model S, Model X, Cybertruck и Tesla Semi). Однако, когда речь идет о Cybertruck, мы имели возможность отслеживать количество изготовленных автомобилей благодаря серии из четырех отзывов.

Последний из них был в конце июня и он показал, что на тот момент Tesla поставила около 11 000 Cybertruck. Недавно Tesla объявила о новом отзыве Cybertruck из-за проблемы с камерой заднего вида. В сообщении говорится, что в некоторых случаях камера выключается сама собой.

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Исправление проблемы достаточно простое и заключается в простом обновлении программного обеспечения. Сообщается, что проблема касается всех электромобилей произведенных между 13 ноября 2023 года и 14 сентября 2024 года. Tesla говорит, что в целом пострадало 27 185 автомобилей.