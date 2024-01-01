Tesla показала роботакси Cybercub и автономный автобус Robovan: когда ожидать запуск

Tesla официально заявила, что модель станет доступна для заказа частным покупателям ориентировочно в 2026 году. Однако, этот срок является лишь ориентировочным, ведь Илон Маск предупредил публику, что может быть “слишком оптимистичным, по запуску модели”.

Читайте также: Tesla Model 3 получила новую версию Long Range

Глава компании также добавил, что стоимость Cybercub составит $30 000. Главной особенностью “кибертакси” является отсутствие руля и педалей, поэтому должен пройти сертификацию в соответствующих регуляторных органах и только тогда Tesla сможет начать его продажу.

Видимость из автомобиля – одна из главных предпосылок безопасного вождения. За чистое стекло отвечают щетки стеклоочистителя. Щетки Bosch – одни из самых популярных на рынке, и не зря. Ведь они выпускаются практически для всех автомобилей, к тому же можно выбрать из нескольких моделей – по цене и уровню технологичности. Рекламна інформація

Интерьер модели является достаточно минималистичным и имеет только для двух человек и экран информационно-развлекательной системы, который очень напоминает тот, что имеют Model 3 и Model Y. Дизайн авто подобен Cybertruck, с широкой световой полосой спереди и сзади и двумя характерными “складками” на капоте.

Также интересно: Стало известно, какое количество Tesla Cybertruck существует в мире

Однако, отличие Cybercub заключается в дверце, открывающейся по типу “крыло чайки”. Компания не раскрыла данных о силовом агрегате, емкость батареи и запас хода модели. Вероятно, эта информация станет известна позже.

Кроме такси, был также представлен автономный автобус Robovan, который способен будет перевозить до 20 пассажиров. К слову, появление этой модели было достаточно неожиданным, ведь компании удалось удержать ее разработку в тайне. Как в случае с Cybercub, об автономном автобусе было сказано немного.

Илон Маск подтвердил, что он будет использовать самые передовые технологии беспилотного управления и что в модели таковой отсутствуют традиционные элементы управления и есть просторная кабина с большим количеством мест для сидения.

Читайте также: Что известно о бюджетной Tesla Model 2

Очевидно, самой радикальной частью Robovan является внешний дизайн. Он имеет форму капсулы и большие стеклянные боковые панели и светодиоды спереди и сзади. Глава Tesla сообщил, что его будут использовать как часть "Tesla Network", автономного сервиса заказа поездок, но неизвестно, когда он может попасть в производство и сколько он будет стоить.