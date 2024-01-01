Tesla Model 3 получила новую версию Long Range

Как передает Autocar, стоимость модели в Великобритании будет начинаться с 58 981 доллара. Tesla говорит, что прогнозируемый запас хода авто на одном заряде составит до 700 км.

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Это означает, что новая Model 3 LR RWD превосходит по этому показателю Polestar 2 с запасом хода в 653 км и ставит его на один уровень с гораздо более дорогими моделями премиум-класса, такими как Mercedes-Benz EQS.

Автопроизводитель не раскрыл показатели емкости батареи, но, по слухам, новинка получила тот же аккумулятор, что и недавно представленная Model Y Long Range RWD. Ранее Tesla заявила, что увеличение запаса хода удалось достичь благодаря "постоянным усилиям, сосредоточенным на энергоэффективности".

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Tesla установила цену в 44 990 фунтов стерлингов ($58 981) для Model 3 Long Range RWD, которая заняла звено между базовой Model 3 RWD и версией Long Range AWD стоимостью 39 990 фунтов стерлингов (52 426 доллара). Поставки клиентам в ноябре.