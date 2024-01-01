Tesla Model 3 отримала нову версію Long Range

Як передає Autocar, вартість моделі у Великій Британії починатиметься з 58 981 долара. Tesla каже, що прогнозований запас ходу авто на одному заряді становитиме до 700 км.

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Це означає, що нова Model 3 LR RWD перевершує за цим показником Polestar 2 із запасом ходу в 653 км і ставить його на один рівень із набагато дорожчими моделями преміумкласу, такими як Mercedes-Benz EQS.

Автовиробник не розкрив показники ємності батареї, але, за чутками, новинка отримала той самий акумулятор, що й нещодавно представлена Model Y Long Range RWD. Раніше Tesla заявила, що збільшення запасу ходу вдалося досягнути завдяки «постійним зусиллям, зосередженим на енергоефективності».

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Tesla встановила ціну в 44 990 фунтів стерлінгів ($58 981) для Model 3 Long Range RWD, яка зайняла ланку між базовою Model 3 RWD і версією Long Range AWD вартістю 39 990 фунтів стерлінгів (52 426 долари). Поставки клієнтам в листопаді.