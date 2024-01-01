Уникальный гибридный Volkswagen выставлен на продажу: как за ним ухаживали

Британский аукцион Pistonheads выставил на продажу уникальный автомобиль. Это концептуальный, но полностью рабочий гибрид, в состоянии нового автомобиля.

Этот Volkswagen XL1 был выпущен в 2015 году под номером 148 из двухсот, он показан на 150 выставках и автосалонах, самостоятельно проехал 12 500 миль (более 20 тысяч км). Нынешний владелец сохранил и обслуживал его таким образом, что машине хоть сейчас на очередную выставку – но и можно и в дорогу.

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Впрочем, владелец настолько проникся оригинальностью и сохранностью машины, что позволяет садиться в нее только через определенный ритуал:

Заворачивает ноги и обувь пассажира в полотенце перед заходом

Использует протекторы для крыльев, чтобы закрывать пороги, когда люди заходят и выходят

Вкладывает отдельный ковер, который ложится поверх оригинальных ковриков

Всегда покрывает сиденья качественными прочными чехлами

Заворачивает все, что кладет в багажник, в пупырчатую пленку или мягкий пакет, чтобы не повредить обшивку из углепластика

Сделал резиновый протектор для подставки для ног водителя

Сохранил каждую презентационную книгу, изображения и предметы, которые он получил, когда покупал машину, обернул их в пленку

Сохранил оригинальный файл истории металла VW, завернутый в защитную бумагу.

Честно говоря, при таком подходе даже странно, что он продает это авто. Ведь где гарантия, что следующий покупатель будет относиться к нему аналогично?

На рынке автозапчастей существует сотни или тысячи производителей и торговых марок. Большинство из них специализируется на определенных типах деталей, поэтому запомнить все невозможно. У немецкого концерна Bosch – самый большой перечень автозапчастей и безупречная репутация. Поэтому при выборе автомобильных деталей стоит выбирать именно Bosch. Рекламная информация

На самом деле это не единственный автомобиль, выпущенный концерном. Однако действительно уникальный. Считается, что Volkswagen вложил в этот проект более миллиарда евро, а в 2013 году объявил, что выпустит ограниченную серию из 250 автомобилей для Европы. Из них 50 компания оставила себе, а 200 продала клиентам по цене 111 000 евро каждый. Неплохо, если учесть, что себестоимость для VW составила 5 миллионов евро за автомобиль!

Конечно, желающих оказалось больше, поэтому VW провел жеребьевку, и тот, кто выиграл, должен был сразу внести депозит в размере 20 000 евро.

Сейчас за идеально сохраненный автомобиль владелец начинает торги от отметки £69 950, это значительно дешевле, чем начальная цена. Учитывая эксклюзивность, техническое и визуальное состояние этого авто, он стоит значительно больше.