ФОТО: поршневые головы|
Volkswagen XL1
Британский аукцион Pistonheads выставил на продажу уникальный автомобиль. Это концептуальный, но полностью рабочий гибрид, в состоянии нового автомобиля.
Этот Volkswagen XL1 был выпущен в 2015 году под номером 148 из двухсот, он показан на 150 выставках и автосалонах, самостоятельно проехал 12 500 миль (более 20 тысяч км). Нынешний владелец сохранил и обслуживал его таким образом, что машине хоть сейчас на очередную выставку – но и можно и в дорогу.
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Впрочем, владелец настолько проникся оригинальностью и сохранностью машины, что позволяет садиться в нее только через определенный ритуал:
- Заворачивает ноги и обувь пассажира в полотенце перед заходом
- Использует протекторы для крыльев, чтобы закрывать пороги, когда люди заходят и выходят
- Вкладывает отдельный ковер, который ложится поверх оригинальных ковриков
- Всегда покрывает сиденья качественными прочными чехлами
- Заворачивает все, что кладет в багажник, в пупырчатую пленку или мягкий пакет, чтобы не повредить обшивку из углепластика
- Сделал резиновый протектор для подставки для ног водителя
- Сохранил каждую презентационную книгу, изображения и предметы, которые он получил, когда покупал машину, обернул их в пленку
- Сохранил оригинальный файл истории металла VW, завернутый в защитную бумагу.
Честно говоря, при таком подходе даже странно, что он продает это авто. Ведь где гарантия, что следующий покупатель будет относиться к нему аналогично?
На рынке автозапчастей существует сотни или тысячи производителей и торговых марок. Большинство из них специализируется на определенных типах деталей, поэтому запомнить все невозможно. У немецкого концерна Bosch – самый большой перечень автозапчастей и безупречная репутация. Поэтому при выборе автомобильных деталей стоит выбирать именно Bosch.
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На самом деле это не единственный автомобиль, выпущенный концерном. Однако действительно уникальный. Считается, что Volkswagen вложил в этот проект более миллиарда евро, а в 2013 году объявил, что выпустит ограниченную серию из 250 автомобилей для Европы. Из них 50 компания оставила себе, а 200 продала клиентам по цене 111 000 евро каждый. Неплохо, если учесть, что себестоимость для VW составила 5 миллионов евро за автомобиль!
Конечно, желающих оказалось больше, поэтому VW провел жеребьевку, и тот, кто выиграл, должен был сразу внести депозит в размере 20 000 евро.
Сейчас за идеально сохраненный автомобиль владелец начинает торги от отметки £69 950, это значительно дешевле, чем начальная цена. Учитывая эксклюзивность, техническое и визуальное состояние этого авто, он стоит значительно больше.