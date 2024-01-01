Унікальний гібридний Volkswagen виставлений на продаж: як за ним доглядали

Британський аукціон Pistonheads виставив на продаж унікальний автомобіль. Це концептуальний, але повністю робочий гібрид, в стані нового автомобіля.

Цей Volkswagen XL1 був випущений у 2015 році під номером 148 з двохсот, він показаний на 150 виставках та автосалонах, самостійно проїхав 12 500 миль (понад 20 тисяч км). Теперішній власник зберіг та обслуговував його таким чином, що машині хоч зараз на чергову виставку – але й можна й в дорогу.

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Втім, власник настільки переймається оригінальністю та збереженістю машини, що дозволяє сідати в неї лише через певний ритуал:

Загортає ноги та взуття пасажира в рушник перед заходом

Використовує протектори для крил, щоб закривати пороги, коли люди заходять і виходять

Вкладає окремий килим, який лягає поверх оригінальних килимків

Завжди покриває сидіння якісними міцними чохлами

Загортає все, що кладе в багажник, у пухирчасту плівку або м’який пакет, щоб не потерти обшивку черевика з вуглепластику

Зробив гумовий протектор для підставки для ніг водія

Зберіг кожну презентаційну книгу, зображення та предмети, які він отримав, коли купував машину, обгорнув їх в плівку

Зберіг оригінальний файл історії металу VW, загорнутий у захисний папір.

Чесно кажучи, при такому підході навіть дивно, що він продає це авто. Адже де гарантія, що наступний покупець буде відноситись до нього аналогічно?

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Насправді це не єдиний автомобіль, випущений концерном. Однак справді унікальний. Вважається, що Volkswagen вклав у цей проєкт понад мільярд євро, а в 2013 році оголосив, що випустить обмежену серію з 250 автомобілів для Європи. З них 50 компанія залишила собі, а 200 продала клієнтам за ціною 111 000 євро кожен. Непогано, якщо врахувати, що собівартість для VW склала 5 мільйонів євро за автомобіль!

Звісно, охочих виявилось більше, тому VW провів жеребкування, і той, хто виграв, мав одразу внести депозит у розмірі 20 000 євро.

Зараз за ідеально збережений автомобіль власник починає торги від позначки £69 950, тож це значно дешевше, ніж початкова ціна. Враховуючи ексклюзивність та технічний і візуальний стан цього авто, він коштує значно більше.