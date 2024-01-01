Volkswagen показав електро-SUV під брендом Scout

Volkswagen відродив Scout після 44 років відсутності. Тепер автомобілі цього бренду знову побачили світ в якості електромобілів, що також будуть доступні у версії з подовжувачем запасу ходу (EREV). Попри те, що кросовер Traveler та пікап Terra – це не остаточні автомобілі, їх серійні моделі надійдуть у виробництво у 2027 році.

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Подібно до дуету Rivian R1T і Rivian R1S, Traveler і Terra дуже схожі один на одного. Вони мають простий, проте фактурний дизайн кузова з затемненою решіткою, горизонтальними денними ходовими вогнями та невеликим логотипом “Scout”, який розташовано праворуч від решітки й виконано у вигляді підпису.

Інші ключові елементи дизайну включають затемнені арки, пороги й бампери. Задня частина Traveller також досить цікава, оскільки має розділені двері багажника та поворотний кронштейн для запасного колеса. Автівки оснащені світлодіодними задніми ліхтарями, однак, ті, що має Terra, є привабливішими, адже мають неприховану світлову лінію, що охоплює весь багажник.

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Дані про потужність трансмісії моделей, що мають 2 електромотори – не оприлюднені. Відомо лише, що їх крутний момент становить 1355 Нм й цього достатньо аби позашляховики досягали 100 км/год всього за 3,5 секунди. Окрім цього, Scout повідомила, що обидві автівки використовують 800-вольтову архітектуру й електричні версії матимуть запас ходу в 563 км та будуть здатні приймати заряд потужністю 350 кВт.

Також компанія пропонуватиме покупцям моделі у версії з подовжувачем ходу (Extended Range Electric Vehicle). В такому виконанні автівки матимуть додаткову приставку Harvester у назві й будуть оснащені бензиновим двигуном, що виконуватиме роль генератора заряду батареї.

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Цікаво, що Traveller і Terra побудовані на рамі й отримали суцільну задню вісь. Через це, позашляховик пропонує 907 кг корисного навантаження може буксирувати понад 3175 кг, тоді як пікап забезпечує понад 4535 кг. До того ж обидва авто здатні долати брід глибиною до майже метра й мають кліренс в 300 міліметрів.

Інтер’єри також відображають міць обох електромобілів. Новинки мають двоспицеве кермо, цифрову панель приладів та великий дисплей мультимедіа, діагональ яких не розголошується. Водночас компанія зберегла набір фізичних елементів керування на кермі та під екраном інформаційно-розважальної системи.

Салон Terra є особливо цікавим, оскільки його можна опціонувати з багатомісним суцільним сидінням у передньому ряду, тоді як Traveller доступний виключно з великою багатофункціональною центральною консоллю.

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Як згадувалось вище, повідомляється, що виробництво Terra та Traveller розпочнеться у 2027 році. Усі моделі Scout виготовлятимуть у Сполучених Штатах на заводі Volkswagen у Південній Кароліні. Очікується, що стартові ціни на Terra та Traveler будуть нижчими позначки 60 000 доларів.