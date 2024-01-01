Представлено американський Volkswagen Tiguan: чим він відрізняється від “європейця”

Volkswagen представив новий Tiguan для ринку США. Як передає Motor1, модель 2025 року отримала зовнішність європейського послідовника Tiguan Allspace – трирядного кросовера Tayron, проте буде пропонуватись виклично у дворядній конфігурації. Відомо, що семимісний варіант дебютує пізніше й збереже назву Tiguan.

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Американський Tiguan заснований на платформі MQB Evo й оснащений оновленим 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном EA888 з турбонаддувом, що видає 204 кінську силу й працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Volkswagen не розкриває детальні специфікації, але підтвердив, що нова модель має трохи подовжену колісну базу та коротший задній звис порівняно з попередником. Водночас на фотографіях помітно, що він дещо коротший за європейський трирядний Tayron.

Раніше заміну акумулятора в автомобілі можна було здійснити самостійно. В сучасних автомобілях потрібно не лише точно підібрати АКБ, але й нерідко відкалібрувати електричну систему. Це під силу лише професійним електрикам, які працюють на сучасному обладнанні. Наприклад, на Бош Авто Сервіс. Рекламна інформація

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Окрім цього, він також легший за свого попередника приблизно на 77 кілограмів завдяки використанню стальних та алюмінієвих компонентів шасі. Версія початкового рівня пропонуватиметься з 17-дюймовими колісними дисками, тоді як 19- та 20-дюймові будуть доступні за доплату.

В салоні водії знайдуть нову 10,25-дюймову цифрову панель приладів і 12,9-дюймову інформаційно-розважальну систему. Якщо останній дисплей недостатньо великий, також буде доступний 15-дюймовий варіант. Базова версія матиме двозонний клімат-контроль, проте тризонний пропонуватиметься опціонально.

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Головною цікавинкою є фізична ручка регулювання гучності, що знаходиться між сидіннями. Вона має екран, на який водій чи пасажир можуть натиснути, щоб отримати доступ до режимів водіння або нових “атмосфер”, що синхронізують освітлення та аудіо. Водночас селектор КПП перенесли з центральної консолі на рульову колонку.

Покупці також можуть оснастити кросовер аудіосистемою від Harman Kardon із 12 динаміками. До того ж VW вдосконалив стандартну бездротову зарядку, підвищивши її потужність з 5 до 15 Вт і додавши кулер та спеціальний тримач для телефону.

Набір систем допомоги IQ.Drive є стандартним для всіх комплектацій і включає адаптивний круїз-контроль із функцією Stop and Go, Travel Assist, Front Assist, Rear Traffic Alert, Lane Assist, Emergency Assist і Light Assist та активний моніторинг сліпих зон. Інші опції безпеки включають контроль дистанції при паркуванні, попередження про виїзд зі смуги та 10 подушок безпеки.

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Інформації про вартість новинки наразі немає. Очікується, що всі інші деталі стануть відомі ближче до запуску Tiguan на ринку США. Експерти прогнозують, що вартість моделі дещо зросте й варіюватиметься в районі 30 000 доларів.