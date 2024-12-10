Почти 100 000 работников Volkswagen устроили массовую забастовку

Как рассказывает Carscoops, вчера производительность в Германии упала, поскольку почти 100 000 работников Volkswagen по всей стране устроили забастовку в знак протеста против предложений автопроизводителя по сокращению расходов.

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Профсоюз IG Metall, крупнейшая рабочая сила в Германии, говорит, что 98 650 сотрудников 9 заводов VW вышли протестовать. Однако, сообщается, что в забастовке участвовали рабочие утренних смен и в целом протест длился 2 часа. В то же время рабочие вечерней смены вышли на работу раньше, поэтому предприятия все же успели изготовить определенное количество авто.

Несмотря на это, все равно компания понесла финансовые убытки. В общем, недовольные работники Volkswagen разъярены из-за предложенных автопроизводителем планов сэкономить деньги путем сокращения зарплаты, увольнения персонала и закрытия заводов впервые за 87-летнюю историю компании. Автопроизводитель предположил, что, возможно, придется прекратить работу двух заводов, чтобы справиться с опасной финансовой ситуацией.

В прошлом месяце профсоюз IG Metall предложил Volkswagen способ сэкономить 1,5 миллиарда евро, отказавшись от бонусов на 2025 и 2026 годы и направив повышение возраста в фонд, чтобы позволить сокращенный рабочий день в периоды избытка мощностей. Однако, VW отклонил предложение, утверждая, что оно предложит лишь краткосрочное облегчение.

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Поэтому у профсоюза не осталось другого выбора, кроме как призвать работников к забастовке до забастовки. Следующий раунд переговоров состоится 9 декабря. Финансовый кризис компании в основном вызвана значительным падением спроса в Китае, а также медленными, чем ожидалось, продажами в Европе и США.