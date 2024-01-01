Дилери Volkswagen в США продають ID.Buzz з великою націнкою

Як повідомляє Carscoops, Volkswagen San Bernardino продає два перші видання ID.Buzz за ціною в 107 668 доларів. Рекомендована роздрібна вартість обох становить $72 668, а це означає, що вони мають націнку в 35 000 доларів.

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Однак і це ще не все. Цінник на базову версію моделі в США починається від 59 995 доларів. Це означає, що націнка становить 58% від ціни початкової ціни фургона. І подібні випадки не одиночні.

Повідомляється, що дилер King Volkswagen у Меріленді додав націнку в 10 000 доларів на аналогічні автомобілі й продає їх за $81 895. Водночас в Іллінойсі та Денвері дилери VW продають ID.Buzz з націнкою в середньому в 5000 доларів.

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Це означає, що націнки на фургон в США стали звичним явищем, навіть попри те, що керівництво Volkswagen застерігав дилерів не робити цього.