Дилеры Volkswagen в США продают ID.Buzz с большой наценкой

Как сообщает Carscoops, Volkswagen San Bernardino продает два первых издания ID.Buzz по цене в 107 668 долларов. Рекомендуемая розничная стоимость обоих составляет $72 668, а это означает, что они имеют наценку в 35 000 долларов.

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Однако и это еще не все. Ценник на базовую версию модели в США начинается от 59 995 долларов. Это означает, что наценка составляет 58% от цены начальной цены фургона. И подобные случаи не одиночные.

Сообщается, что дилер King Volkswagen в Мэриленде добавил наценку в 10 000 долларов на аналогичные автомобили и продает их за $81 895. В то же время в Иллинойсе и Денвере дилеры VW продают ID.Buzz с наценкой в среднем в 5000 долларов.

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Это означает, что наценки на фургон в США стали привычным явлением, даже несмотря на то, что руководство Volkswagen предостерегало дилеров не делать этого.