Volkswagen может воздержаться от закрытия заводов в Германии

В течение последних нескольких месяцев Volkswagen угрожал закрыть заводы в Германии, ища способы сократить расходы и укрепить свои финансы. Однако, как сообщает Carscoops, наблюдательный совет компании сейчас обдумывает возможность воздержаться от этого решения.

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Вероятно, это лишь обещания, которые, несомненно, будут восприняты работниками и местными профсоюзами. Если Volkswagen закроет заводы в Германии, это станет первым случаем в истории компании, когда будут приняты такие радикальные меры.

Причиной кризиса является то, что автопроизводитель сталкивается с усилением конкуренции со стороны новых брендов, которые выходят на европейский рынок, в частности китайских автопроизводителей. По словам главы VW Томаса Шефера, ситуацию нельзя решить путем простого сокращения расходов.

Поэтому, в течение последних трех месяцев профсоюзы и Volkswagen спорили о том, какие меры необходимы для сокращения расходов. Сообщается, что члены правления VW стремились прекратить производство на дрезденском заводе фирмы, где сейчас работает 300 человек.

Также рассматривалась возможность продажи фабрики в Оснабрюке, на которой работает 2300 рабочих. Однако, неназванные источники утверждают, что компания не закрывает эти заводы и еще не определила потенциального покупателя для участка в Оснабрюке. Сейчас судьба этих предприятий не определена.

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Reuters сообщает, что семьи Пиех и Порше выступают за более агрессивные меры сокращения расходов. К слову, недавно почти 100 тысяч рабочих устроили массовую забастовку, как ответ на предложенные пути преодоления кризиса руководством компании.