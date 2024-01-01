Постачальник запчастин для VW, BMW і Mercedes збанкрутував

Компанія WKW є неплатоспроможною. Першим про це повідомив Wirtschaftswoche. Лише наприкінці серпня інший німецький автомобільний постачальник оголосив про банкрутство, що вже торкнулося 1200 співробітників. Подальшій розвиток цієї тенденції несе загрозу для багатьох галузей.

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Автомобільна промисловість в країнах ЄС переживає глибоку кризу. Це підтверджують у тому числі радикальні заходи економії, оголошені VW. Згідно з повідомленнями, під загрозою може опинитися до 30 000 робочих місць у великого німецького виробника в Німеччині.

Постраждалі компанії WKW Aktiengesellschaft і Walter Klein GmbH & Co. KG у п'ятницю подали заяву про банкрутство. Відповідальний районний суд у Вупперталі призначив Йоахіма Екснера з юридичної фірми Dr. Beck & Partner як керуючий у справі про неплатоспроможність – на думку Wirtschaftswoche, експерта з питань неплатоспроможності постачальників.

WKW відомий своїм виробництвом декоративних планок для автомобілів. Крім усього іншого, нині неплатоспроможна компанія постачала запчастини для корпорації VW. WKW також постачав свою продукцію BMW і Mercedes. Згідно з веб-сайтом компанії, минулого року в компанії WKW працювало 3004 людини, головним чином у Вупперталі та Фельберті. За даними компанії, річний обсяг продажів у 2023 році склав 560 мільйонів євро.