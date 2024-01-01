Mercedes 190 знову випускатимуть

Якщо ви не знаєте імені Ганса Вернера Ауфрехта, ви майже напевно знаєте його творчість. Один із партнерів-засновників AMG, він працював над тим, щоб найкращі автомобілі Mercedes-Benz їздили дуже швидко як на трасі, так і поза нею з 1967 року.

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У 2005 році Mercedes залучив AMG у компанію, а головна людина пішла до HWA. HWA, подібно до AMG, проектує, будує та розробляє складні та швидкісні автомобілі для доріг, гонок і навіть досліджень. Забезпечити швидкість машин інших марок — це одне, але компанія вирішила, що настав час створити власний автомобіль — HWA EVO.

Це модернізована версія легендарного Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, автомобіля, від якого у людей певного віку слабнуть коліна. У HWA Evo використовується 3,0-літровий твін-турбо V-6, який розвиває до 486 кінських сил, що дозволяє автомобілю розвивати швидкість майже 300 км/год. Цей двигун загорнутий у композитний кузов, який відповідає зовнішньому вигляду оригінального автомобіля, але з дещо більшою агресивністю, як-от 19-дюймові колеса спереду та 20-дюймові колеса ззаду, а також трохи ручної роботи торгової марки HWA. Все для того, щоб він радував власників на трасі та по дорозі додому.

На Фестивалі швидкості в Гудвуді 2024 року ми поспілкувалися з Aufect, технічним директором HWA Гордіаном фон Шонінгом і генеральним директором Мартіном Марксом, щоб трохи розповісти про створення фірми.

«Ми вирішили мати власну машину, тому що ми всі перебуваємо в перехідному періоді, і нам потрібно вийти і мати власний продукт», — каже Маркс. «Звичайно, це можливість для бізнесу, тому що історично ми були прихованим чемпіоном». Важливим є вибір автомобіля. 190E 2.5-16 Evo II настільки проголошений багатьма, що має сенс оновити його.

Маркс продовжує: «Особливо в Європі, я думаю, це найвідоміший автомобіль «Мерседес», на якому ми брали участь у перегонах. Пан Ауфрехт був тим хлопцем, який сказав «Мерседесу», що їм потрібно щось зробити. «Нам потрібен правильний гоночний автомобіль, омологований базовий автомобіль, який буде більш конкурентоспроможним на гоночній трасі». Отже, звідси почалася ця машина».

З огляду на початкові точки, це один із найкращих, але це лише початок: «Існують інші автомобілі, які також бажають отримати цю нову інтерпретацію», — додає Маркс. Що це будуть за машини? Поки що це залишається загадкою.

Сама машина обіцяє бути технічним шедевром. З початковою ціною в 775 000 доларів США та тиражем лише 100 екземплярів. «Ми хотіли продемонструвати наші можливості. Усі проекти, які ми робили, були для інших брендів. Ми хотіли підвищити видимість, продемонструвати, у чому ми хороші», — каже фон Шонінг.

Далі фон Шонінг пояснив, що процес створення першого автомобіля HWA почався з розмови з клієнтами гоночних автомобілів, щоб дізнатися, чого вони хочуть від домотканої машини. Виявилося, що навіть суперзаможних хвилює класика так само, як і всіх нас: вони люблять уявлення про них, але вважають їх дорогими, делікатними та не такими захоплюючими, як хотілося б.

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Клієнти, каже HWA, не засмучені тим, що спереду немає потужного V-8, хоча вони не були зацікавлені в ідеї чотирициліндрового двигуна. Це автомобіль про збалансованість і керованість, а це означає, що потрібне ідеальне поєднання крутості, легкої ваги та активності. Маючи чудову вісімку над носом, скоріше це суперечить. Хоча потужність, яку пропонує його V-6, ще належить визначити.

«Чесно кажучи, потужність двигуна не була повністю підтверджена, — каже фон Шонінг. — Ми лише пару тижнів тому поставили перші двигуни на динамометр. І наш інженерний відділ дуже консервативний. Насправді важко сказати якою буде фінальна потужність».

«У них є історія з цими автомобілями, у той час, коли вони їхали вперше, вони були найкращими», — каже він. «Сьогодні, через роки, філософія цих автомобілів зовсім інша. Сьогодні ми показуємо нашим клієнтам старі автомобілі з філософією нових автомобілів. Це те, чого хочуть наші клієнти».