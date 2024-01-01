Mercedes 190 снова будут выпускать

Если вы не знаете имени Ганса Вернера Ауфрехта, вы почти наверняка знаете его творчество. Один из партнеров-основателей AMG, он работал над тем, чтобы лучшие автомобили Mercedes-Benz ездили очень быстро как на трассе, так и вне ее с 1967 года.

Читайте также: На продажу выставили универсал Mercedes W140: фото

В 2005 году Mercedes привлек AMG в компанию, а главный человек ушел в HWA. HWA, подобно AMG, проектирует, строит и разрабатывает сложные и скоростные автомобили для дорог, гонок и даже исследований. Обеспечить скорость машин других марок - это одно, но компания решила, что пришло время создать собственный автомобиль - HWA EVO.

Это модернизированная версия легендарного Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, автомобиля, от которого у людей определенного возраста слабеют колени. В HWA Evo используется 3,0-литровый твин-турбо V-6, который развивает до 486 лошадиных сил, что позволяет автомобилю развивать скорость почти 300 км/час. Этот двигатель завернут в композитный кузов, который соответствует внешнему виду оригинального автомобиля, но с несколько большей агрессивностью, например 19-дюймовые колеса спереди и 20-дюймовые колеса сзади, а также немного ручной работы торговой марки HWA. Все для того, чтобы он радовал владельцев на трассе и по дороге домой.

На Фестивале скорости в Гудвуде 2024 года мы пообщались с Aufect, техническим директором HWA Гордианом фон Шонингом и генеральным директором Мартином Марксом, чтобы немного рассказать о создании фирмы.

"Мы решили иметь собственную машину, потому что мы все находимся в переходном периоде, и нам нужно выйти и иметь собственный продукт", - говорит Маркс. "Конечно, это возможность для бизнеса, потому что исторически мы были скрытым чемпионом". Важным является выбор автомобиля. 190E 2.5-16 Evo II настолько провозглашен многими, что имеет смысл обновить его.

Маркс продолжает: "Особенно в Европе, я думаю, это самый известный автомобиль "Мерседес", на котором мы участвовали в гонках. Господин Ауфрехт был тем парнем, который сказал "Мерседесу", что им нужно что-то сделать. "Нам нужен правильный гоночный автомобиль, омологированный базовый автомобиль, который будет более конкурентоспособным на гоночной трассе". Итак, отсюда началась эта машина".

Учитывая начальные точки, это один из лучших, но это только начало: "Существуют другие автомобили, которые также желают получить эту новую интерпретацию", - добавляет Маркс. Что это будут за машины? Пока что это остается загадкой.

Сама машина обещает быть техническим шедевром. С начальной ценой в 775 000 долларов США и тиражом всего 100 экземпляров. "Мы хотели продемонстрировать наши возможности. Все проекты, которые мы делали, были для других брендов. Мы хотели повысить видимость, продемонстрировать, в чем мы хороши", - говорит фон Шонинг.

Далее фон Шонинг объяснил, что процесс создания первого автомобиля HWA начался с разговора с клиентами гоночных автомобилей, чтобы узнать, чего они хотят от домотканой машины. Оказалось, что даже супербогатых волнует классика так же, как и всех нас: они любят представления о них, но считают их дорогими, деликатными и не такими захватывающими, как хотелось бы.

Читайте также: Тридцатилетний Mercedes-Benz 190 продают за 260 000 евро

Клиенты, говорит HWA, не расстроены тем, что спереди нет мощного V-8, хотя они не были заинтересованы в идее четырёхцилиндрового двигателя. Это автомобиль о сбалансированности и управляемости, а это означает, что нужно идеальное сочетание крутости, легкого веса и активности. Имея великолепную восьмерку над носом, скорее это противоречит. Хотя мощность, которую предлагает его V-6, еще предстоит определить.

"Честно говоря, мощность двигателя не была полностью подтверждена, - говорит фон Шонинг - Мы только пару недель назад поставили первые двигатели на динамометр. И наш инженерный отдел очень консервативен. На самом деле трудно сказать какой будет финальная мощность".

"У них есть история с этими автомобилями, в то время, когда они ехали впервые, они были лучшими", - говорит он. "Сегодня, спустя годы, философия этих автомобилей совсем другая. Сегодня мы показываем нашим клиентам старые автомобили с философией новых автомобилей. Это то, чего хотят наши клиенты".