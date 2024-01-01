На продажу выставили универсал Mercedes W140: фото

В Великобритании на аукцион DK Engineering выставили очень необычный Mercedes S600 W140. Культовый представительский автомобиль 90-х превратили в практический универсал. Об этом, как пишет focus.ua, сообщается на сайте аукциона.

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Универсал Mercedes S-Class W140 создали в британском ателье Falcon Design и он существует в одном-единственном экземпляре (хотя существовали подобные модели от других ателье). За основу взяли удлиненный Mercedes S600L 1994 года, который привезли из Японии.

Седану удлинили крышу и добавили боковые окна. Дверь багажника позаимствовали у универсала Mercedes E-Class W210. Конечно, багажный отсек стал больше.

Салон Mercedes S600 W140 также выглядит довольно нестандартно. Его полностью обшили ярко-изумрудной кожей. Сохранены двухзонный климат-контроль, люк, ESP, электропривод и подогрев сидений.

Двигатель Mercedes S600 остался без изменений. Универсал оснащен 6,0-литровым V12 мощностью 394 л. с. и автоматической КПП. Автомобиль хорошо сохранился, а его пробег за 30 лет составляет 108 000 км.