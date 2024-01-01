На продаж виставили універсал Mercedes W140: фото

У Великій Британії на аукціон DK Engineering виставили дуже незвичний Mercedes S600 W140. Культовий представницький автомобіль 90-х перетворили на практичний універсал. Про це, як пише focus.ua, повідомляється на сайті аукціону.

Читайте також: Універсал BMW M5 Touring 2024 матиме потужність понад 700 кінських сил: відео

Універсал Mercedes S-Class W140 створили в британському ательє Falcon Design і він існує в одному-єдиному екземплярі (хоча існували подібні моделі від інших ательє). За основу взяли подовжений Mercedes S600L 1994 року, який привезли з Японії.

Седану подовжили дах та додали бокові вікна. Двері багажника запозичили в універсала Mercedes E-Class W210. Звісно, багажний відсік став більшим.

Салон Mercedes S600 W140 також має досить нестандартний вигляд. Його повністю обшили яскраво-смарагдовою шкірою. Збережені двозонний клімат-контроль, люк, ESP, електропривід та підігрів сидінь.

Двигун Mercedes S600 залишився без змін. Універсал оснащений 6,0-літровим V12 потужністю 394 к. с. та автоматичною КПП. Автомобіль добре зберігся, а його пробіг за 30 років становить 108 000 км.