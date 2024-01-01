Поставщик запчастей VW, BMW и Mercedes обанкротился

Компания WKW является неплатежеспособной. Первым об этом сообщил Wirtschaftswoche. Только в конце августа другой немецкий автомобильный поставщик объявил о банкротстве, что уже коснулось 1200 сотрудников. Дальнейшее развитие этой тенденции несет угрозу для многих отраслей.

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Автомобильная промышленность в странах ЕС переживает глубокий кризис. Это подтверждают в том числе радикальные меры экономии, объявленные VW. Согласно сообщениям, под угрозой может оказаться до 30 000 рабочих мест у крупного немецкого производителя в Германии.

Пострадавшие компании WKW Aktiengesellschaft и Walter Klein GmbH & Co. KG в пятницу подали заявление о банкротстве. Ответственный районный суд в Вуппертале назначил Йоахима Экснера из юридической фирмы Dr. Beck & Partner в качестве управляющего по делу о неплатежеспособности – по мнению Wirtschaftswoche, эксперта по вопросам неплатежеспособности поставщиков.

WKW известен своим производством декоративных планок для автомобилей. Кроме всего прочего, ныне неплатежеспособная компания поставляла запчасти для корпорации VW. WKW также поставлял свою продукцию BMW и Mercedes. Согласно веб-сайту компании, в прошлом году в компании WKW работало 3004 человека, главным образом в Вуппертале и Фельберте. По данным компании, годовой объем продаж в 2023 году составил 560 миллионов евро.