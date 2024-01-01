Fisker оголосила про банкрутство

Як передає Motor1, усі спроби автовиробника врегулювати ситуації й подолати фінансові труднощі провалились. В лютому керівництво Fisker заявляло, що компанія збанкрутує протягом 12 місяців, проте, це сталось швидше, ніж очікувалось.

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«Як і інші компанії в галузі електромобілів, ми зіткнулися з різними ринковими та макроекономічними труднощами, які вплинули на нашу здатність працювати ефективно. Після оцінки всіх варіантів для нашого бізнесу ми вирішили, що продовжити продаж наші активи відповідно до глави 11 є найбільш життєздатним шляхом для компанії», – йдеться у заяві Fisker.

Fisker Alaska

У 2023 році Fisker витратила 904,9 мільйона доларів на операційну та інвестиційну діяльність, проте, було поставлено всього 4929 автомобілів. Через це, у березні виробництво кросовера Ocean на заводі Magna Steyr в Австрії було зупинено.

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Згодом керівництвом компанії було прийнято рішення розпродати склад наявних моделей за низькими цінами, аби отримати прибуток і покрити борги перед кредиторами. Попри всі ці події, до компанії проявляли інтерес великі автовиробники.

Fisker Ronin

Йшлось про перемовини з Nissan, але угода провалилась. Очільник компанії, Хенрік Фіскер, мав амбітні плани щодо виробництва нових моделей. Очікувалось, що світ побачать кросовер початкового рівня Pear, пікап Alaska та кабріолет Ronin. Проте, тепер, ці плани навряд чи будуть реалізовані.

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Це вже не вперше компанія Фіскера стає банкротом. Компанія Fisker Automotive, яка відома завдяки спорткару Fisker Karma, оголосила про банкрутство в листопаді 2013 року. Цікаво, що Karma все ще існує і продається іншою компанією, Karma Automotive, що належить китайському постачальнику автозапчастин Wanxiang Group, яка придбала активи Fisker Automotive за $149,2 млн.