На горизонті засвітився рідкісний чотиридверний електричний кабріолет Fisker Ronin, що остаточно перекреслює визнані канони цього сегменту машин.

Ексклюзивний автомобіль зі складним карбоновим дахом планується у серійне виробництво лише через три роки, але вже нині за ним може вишикуватися черга: перший відкритий GT для п'яти осіб виробник випустить обмеженою партією. Заявлений тираж у 999 автомобілів, як прогнозують експерти, розлетиться в одну мить.

Це буде одна з трьох запланованих новинок 2026 модельного року. Ймовірно, найдорожча за вартістю. Вже нині автомобіль можна зарезервувати за депозит у розмірі 2000 доларів США. При запуску на ринок орієнтовно у 2025 році ціна становитиме 385 000 доларів США або 356 200 євро. Щоправда, це по курсу серпня 2023 року.

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Поки є кілька фотокарток салону Fisker Ronin: вид з висоти пташиного польоту ілюструє вільний простір на задньому сидінні, панель приладів з 17,1-дюймовим сенсорним екраном. Рульове колесо майже квадратне і ніби має сенсорні поверхні для управління.

Придатність для повсякденного використання повинен гарантувати складаний дах з карбону. Фото: Fisker

З’явилися деякі подробиці ТТХ. Очікується, що потужність системи сягне понад 735 кВт (1000 к.с.), однак про кількість двигунів менеджери бренду нічого не кажуть. Їх може бути мінімум два, а може й більше.

Fisker оголосив, що для розгону до 60 миль/год., тобто 96 км/год., потрібне менше двох секунд. Кабріолет матиме максимальну швидкість 275 км/год. і запас ходу за тестовим циклом США майже 1000 км.

Про розмір і потенціал акумулятора Fisker Ronin, швидкість його зарядки інформація відсутня.