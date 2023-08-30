На горизонте засветился редкий четырехдверный электрический кабриолет Fisker Ronin, окончательно перечеркивающий признанные каноны этого сегмента машин.

Эксклюзивный автомобиль со складной карбоновой крышей планируется в серийное производство только через три года, но уже сейчас за ним может выстроиться очередь: первый открытый GT для пяти человек производитель выпустит ограниченной партией. Заявленный тираж в 999 автомобилей, как прогнозируют эксперты, разлетится в мгновение ока.

Это будет одна из трех запланированных новинок 2026 модельного года. Вероятно, самая дорогая по стоимости. Уже сейчас автомобиль можно зарезервировать за депозит в 2000 долларов США. При запуске на рынок ориентировочно в 2025 году цена составит 385 000 долларов США или 356 200 евро. Правда, это по курсу августа 2023 года.

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Пока есть несколько фотографий салона Fisker Ronin: вид с высоты птичьего полета иллюстрирует свободное пространство на заднем сиденье, приборная панель с 17,1-дюймовым сенсорным экраном. Рулевое почти квадратное колесо имеет сенсорные поверхности для управления.

Пригодность для повседневного использования должна гарантировать складную крышу из карбона. Фото: Fisker

Появились некоторые подробности ТТХ. Ожидается, что мощность системы составит более 735 кВт (1000 л.с.), однако о количестве двигателей менеджеры бренда ничего не говорят. Их может быть минимум два, а может и больше.

Fisker объявил, что для разгона до 60 миль/час, то есть 96 км/ч, требуется менее двух секунд. Кабриолет будет иметь максимальную скорость 275 км/ч. и запас хода по тестовому циклу в США почти 1000 км.

О размере и потенциале аккумулятора Fisker Ronin, скорости его зарядки информация отсутствует.