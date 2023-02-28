Новые электрические автомобили Fisker будут предназначены как для американского, так и европейского рынков. Первым в продажу поступит кроссовер Ocean, который получит огромный запас хода.

Глава американской компании Fisker раскрыл новые подробности о своих будущих электрических моделях. По его словам, у них будут впечатляющие характеристики. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

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Всего Fisker готовят четыре новых электромобиля – кроссоверы Ocean и Pear, а также пикап с рабочим названием Alaska и кабриолет Project Ronin. Генрик Фискер заявил, что все модели получат большой запас хода и революционные технологии.

Fisker Ocean активно проходит испытания перед запуском в серийное производство. После этого кроссовер пройдет процедуру утверждения регулирующими органами. Фискер отметил, что модель будет продаваться не только в США, но и в семи европейских странах.

Кроме того, Fisker Ocean показал впечатляющие результаты во время испытаний EPA и WLTP. По словам компании, модель будет иметь наибольший запас хода среди всех электрических кроссоверов по цене ниже 70 000 долларов.

Электрокроссовер Pear также активно тестируется. Скорее всего, модель будет стоить от 29 900 долларов и будет иметь "революционную архитектуру E/E с несколькими центральными компьютерными блоками". Топовый вариант кроссовера сможет проехать более 480 км на одном заряде.

Дизайн новинки будет похож на модель Ocean. Впереди установят тонкие фары и ходовые огни и массивный воздухозаборник. Позади ожидаются необычные фонари и уникальный силуэт.

В Fisker вспомнили первый электрический пикап Alaska. По словам главы компании, модель будет значительно отличаться от конкурентов.

Fisker Alaska будет основан на электрокроссовере Ocean, поэтому его появления можно ожидать уже в 2024 или 2025 году. Пикап получит много уникальных функций, ранее не предлагавшихся для таких авто.