Нові електричні автомобілі Fisker будуть призначені як для американського, так і для європейського ринків. Першим у продаж надійде кросовер Ocean, який отримає величезний запас ходу.

Голова американської компанії Fisker розкрив нові подробиці про свої майбутні електричні моделі. За його словами, вони матимуть вражаючі характеристики. Про це повідомили на сайті Carscoops.

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Всього Fisker готують чотири нові електромобілі — кросовери Ocean і Pear, а також пікап з робочою назвою Alaska і кабріолет Project Ronin. Генрік Фіскер заявив, що всі моделі отримають великий запас ходу та революційні технології.

Fisker Ocean активно проходить випробування перед запуском у серійне виробництво. Після цього кросовер пройде процедуру затвердження регулюючими органами. Фіскер зазначив, що модель продаватиметься не лише у США, а й у семи європейських країнах.

Крім цього, Fisker Ocean показав вражаючі результати під час випробувань EPA і WLTP. За словами компанії, модель матиме найбільший запас ходу серед усіх електричних кросоверів за ціною, нижчою за 70 000 доларів.

Електрокросовер Pear також активно тестується. Найімовірніше модель буде коштувати від 29 900 доларів і матиме "революційну архітектуру E/E з кількома центральними комп'ютерними блоками". Топовий варіант кросовера зможе проїхати понад 480 км на одному заряді.

Дизайн новинки буде схожим на модель Ocean. Спереду встановлять тонкі фари і ходові вогні та масивний повітрозабірник. Позаду очікуються незвичайні ліхтарі та унікальний силует.

У Fisker згадали про перший електричний пікап Alaska. За словами голови компанії, модель значно відрізнятиметься від конкурентів.

Fisker Alaska буде заснований на електрокросовері Ocean, тому його появи можна чекати вже в 2024 або 2025 році. Пікап отримає багато унікальних функцій, які раніше не пропонувалися для таких авто.