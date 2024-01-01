Fisker объявила о банкротстве

Как передает Motor1, все попытки автопроизводителя урегулировать ситуации и преодолеть финансовые трудности провалились. В феврале руководство Fisker заявляло, что компания обанкротится в течение 12 месяцев, однако, это произошло быстрее, чем ожидалось.

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"Как и другие компании в области электромобилей, мы столкнулись с различными рыночными и макроэкономическими трудностями, которые повлияли на нашу способность работать эффективно. После оценки всех вариантов для нашего бизнеса мы решили, что продолжить продажу наши активы в соответствии с главой 11 является наиболее жизнеспособным путем для компании", – говорится в заявлении Fisker.

Fisker Alaska

В 2023 году Fisker потратила 904,9 миллиона долларов на операционную и инвестиционную деятельность, однако, было поставлено всего 4929 автомобилей. Из-за этого, в марте производство кроссовера Ocean на заводе Magna Steyr в Австрии было остановлено.

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Впоследствии руководством компании было принято решение распродать склад имеющихся моделей по низким ценам, чтобы получить прибыль и покрыть долги перед кредиторами. Несмотря на все эти события, к компании проявляли интерес крупные автопроизводители.

Fisker Ronin

Речь шла о переговорах с Nissan, но сделка провалилась. Глава компании, Хенрик Фискер, имел амбициозные планы по производству новых моделей. Ожидалось, что мир увидят кроссовер начального уровня Pear, пикап Alaska и кабриолет Ronin. Однако, теперь, эти планы вряд ли будут реализованы.

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Это уже не первый раз компания Фискера становится банкротом. Компания Fisker Automotive, которая известна благодаря спорткару Fisker Karma, объявила о банкротстве в ноябре 2013 года. Интересно, что Karma все еще существует и продается другой компанией, Karma Automotive, принадлежащей китайскому поставщику автозапчастей Wanxiang Group, которая приобрела активы Fisker Automotive за $149,2 млн.