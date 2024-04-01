Производитель электрокаров Fisker объявил грандиозные скидки на собственную модель Ocean. Накануне компания остановила производство автомобилей из-за нехватки средств и оказалась на грани банкротства.

Компания Хенрика Фискера пошла на такой шаг, чтобы хотя бы временно покрыть огромную финансовую дыру и кризисную ситуацию. Теперь Fisker распродает свои складские запасы, чтобы избавиться от уже собранных кроссоверов Ocean.

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Полученной прибылью планируют покрыть существующие долги. Правда, ситуация выглядит критической, а покупатели, которые ранее приобрели кроссовер, не оценили такой шаг – скидки на модель Ocean составляют почти половину стоимости.

Отныне электро кроссовер является одним из самых дешевых электромобилей в Северной Америке. Базовая комплектация Sport подешевела на 14 000 долларов и теперь стоит $27 299. Средняя комплектация Ultra получила скидку в 18 000 долларов и сейчас продается с ценником в $37 299, а топовая версия Extreme предлагается за 39 799 долларов – скидка сразу в 40%.

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Ситуация для компании критическая, поэтому она надеется, что этот шаг оправдается и похоже, что Fisker больше не волнует опасения новых клиентов, что вскоре машины останутся без гарантии и сервисной поддержки.