Виробник електрокарів Fisker оголосив грандіозні знижки на власну модель Ocean. Напередодні компанія зупинила виробництво автівок через брак коштів і опинилася на межі банкрутства.

Компанія Хенріка Фіскера пішла на такий крок, аби хоча б тимчасово покрити величезну фінансову діру та кризову ситуацію. Тепер Fisker розпродує свої складські запаси, щоб позбавитися від вже зібраних кросоверів Ocean.

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Отриманим прибутком планують покрити існуючі борги. Щоправда, ситуація виглядає критичною, а покупці, які раніше придбали кросовер, не оцінили такий крок – знижки на модель Ocean становлять майже половину вартості.

Відтепер електрокросовер є одним з найдешевших електромобілів в Північній Америці. Базова комплектація Sport подешевшала на 14 000 доларів й тепер коштує $27 299. Середня комплектація Ultra отримала знижку у 18 000 доларів й зараз продається з цінником в $37 299, а топова версія Extreme пропонується за 39 799 доларів – знижка одразу у 40%.

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Ситуація для компанії критична, тому вона сподівається, що цей крок виправдається й схоже, що Fisker більше не хвилює побоювання нових клієнтів, що невдовзі машини залишаться без гарантії та сервісної підтримки.