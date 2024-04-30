Fisker оказалась в шаге от банкротства. После неудачных переговоров с Nissan, руководство компании быстро снизило цены на линейку внедорожника Ocean, чтобы освободить склад уже имеющихся автомобилей и покрыть долги благодаря прибыли.

Однако, как сообщает Business Insider, генеральный директор Хенрик Фискер ищет способы спасти компанию и кажется, уже нашел решение. Сообщается, что на прошлой неделе он провел большую встречу с сотрудниками компании и сообщил ей, что 4 автопроизводителя заинтересованы в приобретении доли компании.

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"У нас действительно есть четыре автомобильные компании, которые подписали NDA. Однако им, очевидно, нужно время, чтобы достичь определенного усердия" - сказал Фискер своим сотрудникам во время встречи.

Какие именно компании намерены приобрести акции Fisker не сообщается. Однако, известно, что Nissan точно не будет одной из них, ведь переговоры о сделке на сумму около 400 миллионов долларов окончательно сорвались.

Говорят, что Хенрик Фискер лично заявил работникам, что уже отказал одной компании, потому что и предложение было "недостаточным". Несмотря на это, интерес со стороны Nissan остается неопределенным, ведь обе компании не делали никаких официальных заявлений.

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Ожидается, что судьба Fisker решится в ближайшие несколько недель и вскоре мы сможем узнать останется ли автопроизводитель на плаву, или все же его застанет банкротство.